Жена Басты рассказала о сложностях поддержания стройности в 45 лет

Жена рэпера Басты Елена посетовала на сложности поддержания стройности в 45 лет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, Елена Вакуленко рассказала о сложностях поддержания стройности в 45 лет. На данную тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Избранница музыканта отметила, что выкладывает много кадров из спортзала, однако посещает тренировки не с радостью, а преодолевая лень. Так, по словам женщины, чтобы сохранить форму, ей приходится заниматься больше, чем в молодости, соблюдать диету и отказываться от алкоголя.

«Мне 45, и чтобы зеркало не пугало, надо прикладывать много усилий в зале и следить за питанием. А с каждым годом это все сложнее и сложнее…» — посетовала автор поста.

Ранее в январе Елена Вакуленко показала лицо без макияжа.

    Жена Басты рассказала о сложностях поддержания стройности в 45 лет

