Ценности
15:12, 16 января 2026

Жена Басты показала лицо без макияжа

Жена российского рэпера Басты Елена Вакуленко показала лицо без макияжа
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elena_vakulenkopinskaya

Жена российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, Елена Вакуленко показала лицо без макияжа. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя избранница артиста предстала перед камерой, сидя в кресле в белой одежде. При этом она уложила волосы в гладкий низкий хвост и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В свою очередь, на руках женщина держала свою кошку Фаину. «Привет», — указала она в подписи к кадру.

В июле 2025 года Елена Вакуленко опубликовала фото в купальнике.

