Жена Басты показала лицо без макияжа

Жена российского рэпера Басты Елена Вакуленко показала лицо без макияжа

Жена российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, Елена Вакуленко показала лицо без макияжа. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя избранница артиста предстала перед камерой, сидя в кресле в белой одежде. При этом она уложила волосы в гладкий низкий хвост и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В свою очередь, на руках женщина держала свою кошку Фаину. «Привет», — указала она в подписи к кадру.

В июле 2025 года Елена Вакуленко опубликовала фото в купальнике.