17:43, 22 января 2026Интернет и СМИ

Боня выдвинула условия для интервью Собчак

Боня с дочерью Анджелиной заявили о готовности дать интервью Собчак в Монако
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что журналистка Ксения Собчак пригласила ее на интервью. В видео, опубликованном в Telegram, она вместе с дочерью Анджелиной Смерфит обсудила это предложение и выдвинула условия для беседы.

«Поступило предложение от Ксении Собчак записать интервью», — сказала Боня Анджелине. Говоря на эту тему, телеведущая обвинила журналистку в том, что та делала ей гадости, однако выразила готовность к беседе фразой «в принципе, можно сходить».

Дочь блогерши сначала заявила о нежелании давать интервью, однако затем сказала, что согласна поговорить с Собчак с тем условием, что будет отвечать ей на английском языке. Кроме того, как добавила Боня, разговор должен состояться в Монако, где они с дочерью живут.

Ранее Боня обвинила Собчак в том, что та сделала ей «много гадостей и грязи». По словам блогерши, журналистка могла быть причастна к скандальным публикациям в СМИ о ней.

