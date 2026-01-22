Реклама

07:19, 22 января 2026Бывший СССР

Бригада «Волки» ликвидировала ценного корректировщика ВСУ

Бригада «Волки» уничтожила корректировщика, наводившего авиацию на позиции РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Расчет БПЛА разведывательно-штурмовой бригады «Волки» ликвидировал корректировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-славянском направлении. Об этом ТАСС рассказал командир разведывательно-штурмового отряда бригады с позывным Журба.

«В ходе многодневного наблюдения был обнаружен ценный вражеский корректировщик, долгое время наводивший артиллерию и авиацию противника на российские позиции», — указал он.

Заметив, что за ним следят, наводчик запросил экстренную эвакуацию. На помощь ему выслали квадроцикл. Операторы позволили противнику начать движение и отойти на расстояние. В момент, когда противник снизил бдительность, оператор дрона-камикадзе нанес точный удар.

Ранее российские десантники уничтожили украинских корректировщиков, оставшихся после отхода основных частей ВСУ под Часовым Яром. Военные открыли огонь по данному участку при помощи миномета и гранатомета, а также дронов, в итоге из укрытия выбрались двое солдат ВСУ.

