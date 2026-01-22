Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:08, 22 января 2026Из жизни

Девушка стала употреблять еду исключительно через нос без медицинских показаний

New York Post: В США девушка пять лет измельчала еду и вдыхала ее через нос
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: TLC

Жительница американского штата Виргиния по имени Кэтрин призналась, что на протяжении пяти лет употребляет еду исключительно через нос, хотя у нее нет проблем со здоровьем, не позволяющих питаться через рот. Об этом сообщает издание New York Post.

Девушка рассказала о своей необычной привычке в реалити-шоу My Strange Addiction на телеканале TLC. По ее словам, все началось в колледже, когда знакомые предложили ей вдохнуть через нос фруктовый напиток. «Вкус был даже более фруктовым, чем если бы я выпила его ртом, — вспоминает она. — Это было потрясающе».

С тех пор Кэтрин измельчает в блендере все блюда, которые ест: омлеты, стейки, гуакамоле. Затем она вдыхает получившееся пюре через соломинку. По ее мнению, такой способ питания помогает избегать переедания. Кроме того, он позволяет есть пищу с неприятной текстурой.

Материалы по теме:
История на вкус: где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
История на вкус:где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
15 ноября 2021
«Это достояние страны» Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Это достояние страны»Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
7 сентября 2021

Единственная проблема заключается в том, что ее привычка отпугивает друзей и потенциальных партнеров. В телешоу показали свидание Кэтрин и молодого человека по имени Джастин. Он оказался не готов к тому, что девушка примется пить кофе носом. «Если я не могу смотреть на то, как она ест, то не могу обещать нам светлое будущее», — признался он позже.

Ранее сообщалось, что врачи в индийском городе Багалкот, штат Карнатака, извлекли из желудка пациента 187 монет, которые он проглотил из-за редкого заболевания. Индиец глотал монеты достоинством в одну, две и пять рупий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не потерпим никаких нарушений». Макрон заявил, что французский флот остановил шедший из России танкер. В чем обвиняют экипаж?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Россиянин поставил на греческий клуб в Лиге чемпионов и выиграл почти 12 миллионов рублей

    В Шереметьево начнут тестировать посадку на самолет без паспорта

    Раскрыта цена самого дорогого дома Сочи

    Стало известно о недвижимости Владимира Преснякова более чем на миллиард рублей

    Российский мультфильм получил номинацию на «Оскар»

    Сотрудник аэропорта отвел туристку в туалет под предлогом проверки и потрогал ее грудь

    Девушка стала употреблять еду исключительно через нос без медицинских показаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok