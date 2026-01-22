Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:11, 22 января 2026Из жизни

Дневник Гитлера продали за 2,7 миллиона рублей

В найденном на чердаке дневнике Гитлера нашли признания в любви к Марлен Дитрих
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Scherl / Globallookpress.com

Дневник, якобы принадлежавший Адольфу Гитлеру, был продан коллекционеру за 30 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Need To Know.

Предполагаемый дневник нацистского диктатора, содержащий 113 страниц рукописного текста, и еще ряд документов, связанных с Гитлером, в 2008 году были предложены писателю Олафу Хаубольду. В тексте рукописи, среди прочего, содержатся резкие оценки рейхсканцелярии, критика Геринга («Геринг опять ел как свинья») и признания в любви к актрисе Марлен Дитрих с планами ее похищения. Экспертиза почерка не проводилась.

Владелец документов, пожилой мужчина, заявил, что нашел их на чердаке дома. Хаубольд, усомнившись в происхождении дневника, но отметив соответствие бумаги периоду, привлек для консультации историков. Он не решился купить коллекцию сам из-за высокой цены и неуверенности в подлинности. Вместо этого писатель обратился к состоятельному коллекционеру и организовал сделку как посредник.

Материалы по теме:
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
За миллиардами Каддафи идет тайная охота. Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
За миллиардами Каддафи идет тайная охота.Ради денег ливийского диктатора люди гибнут и встревают в сомнительные авантюры
30 апреля 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021

Неназванный коллекционер приобрел дневник и другие документы примерно за 30 тысяч евро (около 2,6 миллиона рублей). Позже с разрешения покупателя Хаубольд использовал материалы для своей книги «Коллекция — секретные записи Гитлера». Она была издана в 2025 году. Самого коллекционера недавно не стало, и предполагаемый дневник Гитлера теперь принадлежит его наследникам. На открытые торги артефакт не выставлялся.

Ранее сообщалось, что акварельные рисунки, созданные Адольфом Гитлером в начале XX века, ушли с молотка на торгах, устроенных британским аукционным домом Hutchinson Scott. Первый лот, изображающий дом с дымящейся трубой, продали за 2,3 тысячи фунтов (около 234,4 тысячи рублей), а второй, с церковью, — за 2,6 тысячи фунтов (около 265 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал обсуждение территорий на переговорах с Россией

    В России криптовалюты официально признали имуществом. Что это значит для владельцев крипты

    Россияне платят десятки миллиардов за проезд по платным дорогам. Они могут снова подорожать

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о чистке в рядах Госпогранслужбы

    Дневник Гитлера продали за 2,7 миллиона рублей

    В МОК ответили на вопрос о возможности общения российских спортсменов на ОИ с журналистами

    Психолог объяснила внезапную популярность фетиша на пускание газов

    Минфин озвучил проект мер поддержки российских угольщиков

    Российская певица объяснила чрезмерное употребление алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok