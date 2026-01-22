Дневник Гитлера продали за 2,7 миллиона рублей

Дневник, якобы принадлежавший Адольфу Гитлеру, был продан коллекционеру за 30 тысяч евро (около 2,7 миллиона рублей). Об этом сообщает Need To Know.
Предполагаемый дневник нацистского диктатора, содержащий 113 страниц рукописного текста, и еще ряд документов, связанных с Гитлером, в 2008 году были предложены писателю Олафу Хаубольду. В тексте рукописи, среди прочего, содержатся резкие оценки рейхсканцелярии, критика Геринга («Геринг опять ел как свинья») и признания в любви к актрисе Марлен Дитрих с планами ее похищения. Экспертиза почерка не проводилась.
Владелец документов, пожилой мужчина, заявил, что нашел их на чердаке дома. Хаубольд, усомнившись в происхождении дневника, но отметив соответствие бумаги периоду, привлек для консультации историков. Он не решился купить коллекцию сам из-за высокой цены и неуверенности в подлинности. Вместо этого писатель обратился к состоятельному коллекционеру и организовал сделку как посредник.
Неназванный коллекционер приобрел дневник и другие документы примерно за 30 тысяч евро (около 2,6 миллиона рублей). Позже с разрешения покупателя Хаубольд использовал материалы для своей книги «Коллекция — секретные записи Гитлера». Она была издана в 2025 году. Самого коллекционера недавно не стало, и предполагаемый дневник Гитлера теперь принадлежит его наследникам. На открытые торги артефакт не выставлялся.
