Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:37, 22 января 2026Из жизни

Два акварельных рисунка кисти Гитлера продали с аукциона

Британский аукционный дом продал на торгах два рисунка Адольфа Гитлера
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bundesarchiv / Wikimedia

Работы, созданные Адольфом Гитлером в начале XX века, ушли с молотка на торгах, устроенных британским аукционным домом Hutchinson Scott. Об этом сообщает Le Parisien.

Аукцион прошел в графстве Йоркшир, на торгах были представлены два рисунка, написанные акварелью. Предположительно, они принадлежат кисти Гитлера и были созданы в 1909 и 1910 годах. Первый лот, изображающий дом с дымящейся трубой, продали за 2,3 тысячи фунтов (около 234,4 тысячи рублей), а второй, с церковью, — за 2,6 тысячи фунтов (около 265 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021

Парижский аукционист Давид Эльберг, комментируя результаты аукциона, заявил: «Для меня это пиар-ход. Это небольшой аукционный дом, и это привлекает к ним внимание. Это обязательно шокирует публику. Главный вопрос в том, готовы ли мы продвигать работы человека, ответственного за смерть миллионов людей… Я бы этого не сделал. Я бы не стал продавать подобные вещи». Он также усомнился в художественной ценности лотов, отметив, что подобная акварель без знаменитого имени могла бы стоить 20 евро (около двух тысяч рублей), а высокую цену определяет именно интерес к автору.

Аукционный дом Hutchinson Scott отказался раскрывать личности покупателя и продавца, сославшись на конфиденциальность. В каталоге работы были описаны подчеркнуто нейтрально.

Это не первый случай, когда рисунки Гитлера появляются на рынке: подобные лоты периодически всплывают на аукционах в Германии и Великобритании. Их финальная стоимость достигает сумм в сотни тысяч евро. При этом эксперты отмечают проблемы с аутентификацией и наличие подделок.

Ранее сообщалось, что у Адольфа Гитлера нашли редкое заболевание, которое характеризуется нарушением полового созревания и обоняния. В частности, исследователи заявили, что у него мог быть микропенис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Зеленский призвал Европу забирать и продавать российскую нефть

    В центре Москвы перекрыли движение

    Топ-менеджеров двух российских компаний обвинили в ущербе экологии на 1,5 миллиарда рублей

    Два акварельных рисунка кисти Гитлера продали с аукциона

    Новак заявил о серьезных рисках для рынка нефти

    Расправившийся с российской школьницей в подъезде попал на видео

    Зеленский раскрыл итоги встречи с Трампом в Давосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok