ФСБ задержала агента молдавских спецслужб

В Москве арестовали агента молдавских спецслужб

ФСБ задержала в Москве агента молдавских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ходатайству следствия, задержанного арестовали на время расследования уголовного дела. Задержанный прибыл в российскую столицу в декабре 2025 года для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдавии. В изъятой у него технике нашли переписку с куратором.

25 июня сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность молдавских агентов. Два гражданина Молдовы по документам прикрытия прибыли в Москву для выполнения задания своей спецслужбы, которое было направлено против безопасности России. На допросе они дали признательные показания.