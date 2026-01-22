Реклама

ФСБ задержала агента молдавских спецслужб

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ задержала в Москве агента молдавских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ходатайству следствия, задержанного арестовали на время расследования уголовного дела. Задержанный прибыл в российскую столицу в декабре 2025 года для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдавии. В изъятой у него технике нашли переписку с куратором.

25 июня сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность молдавских агентов. Два гражданина Молдовы по документам прикрытия прибыли в Москву для выполнения задания своей спецслужбы, которое было направлено против безопасности России. На допросе они дали признательные показания.

