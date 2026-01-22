Глава российской разведки предупредил об угрозе масштабного военного конфликта

Глава СВР Нарышкин: Планы «коалиции желающих» ведут к масштабному конфликту

Планы «коалиции желающих» по Украине могут привести к масштабному военному конфликту. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, «коалиция желающих» всеми силами стремится сорвать мирное урегулирования конфликта, навязав неприемлемые для России условия.

«Причем условия, которые не только не уничтожают первопричины конфликта, первопричины украинского кризиса, но и существенным образом усложняют международную обстановку и создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до широкого, масштабного военного конфликта», — отметил Нарышкин.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с высшим военным руководством и главами парламентских партий республики, на которой обсудил с ними идею об отправке военных на Украину в рамках инициативы так называемой «коалиции желающих». Речь может идти якобы о включении шести тысяч военных в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием сил Великобритании.