16:25, 22 января 2026

Глава швейцарской дипломатии захотел в Россию

SWI: Глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет нанести визит в РФ в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что хочет нанести официальный визит в Россию в 2026 году. Об этом сообщает портал SWI.

«Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис намерен совершить личный визит в Москву в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Швейцарию. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.

