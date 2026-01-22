Реклама

04:00, 22 января 2026

Гоблин рассказал о «серьезно пьющих» правоохранителях

Блогер Пучков заявил, что его коллеги в уголовном розыске пили много алкоголя
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, работавший в уголовном розыске в 1990-х годах, рассказал, что его коллеги пили много алкоголя. Об этом он вспомнил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

В эфире Пучков и его соведущие Петр Лидов и Татьяна Ладяева обсуждали популярные сериалы про сотрудников милиции. Они, в частности, отметили, что на экране их герои часто употребляют спиртное. Гоблин подтвердил, что в реальной жизни правоохранители действительно много пьют.

«Да, там действительно пьют. Причем пьют очень серьезно. Для меня это когда-то, не могу сказать, что это был культурный шок, потому что пьют везде. Но как-то образ милиции у нас из сериалов, типа "Следствие ведут знатоки", несколько контрастировал с тем, что происходит на самом деле», — заявил переводчик.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС выразил мнение, что борьбе с употреблением алкоголя в России мешают популярные криминальные сериалы. По его словам, их главные герои постоянно находят повод выпить. Он выступил за то, чтобы спиртное употребляли только отрицательные персонажи.

