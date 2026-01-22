Гренландию назвали главной сделкой по недвижимости в карьере Трампа

Fox: Приобретение Гренландии США стало бы главной сделкой Трампа с недвижимостью

Приобретение Гренландии США стало бы главной сделкой с недвижимостью в карьере американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявила вице-президент Лексингтонского института Ребекка Грант, сообщает Fox News.

Однако Грант отметила, что главный и «мудрый» мотив Трампа — национальная безопасность, поскольку территория Гренландии представляет собой реальную и неотложную проблему.

«В стратегическом плане Трамп прав. Новые мощные российские атомные подводные лодки класса "Ясень", базирующиеся на Кольском полуострове, могут запускать ракеты "Калибр" и "Оникс", а также новую гиперзвуковую ракету "Зиркон". Российские бомбардировщики и противолодочные самолеты активны (...) Китайские корабли и подводные лодки тоже курсируют в этом районе», — подчеркнула она.

По ее словам, покупатель «очень мотивирован», как говорят агенты по недвижимости, и вот тут начинается искусство сделки. Она отметила, что в Давосе Трамп применил все тактики, характерные для рынка недвижимости: от угроз и уговоров до насмешек над ценностью этого «большого, прекрасного куска льда».

Ранее Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии. Глава Белого дома ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что остров войдет в состав США, но добавил, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

