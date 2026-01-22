Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

Известная российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) рассказала о многолетней дружбе с журналистом и продюсером Михаилом Козыревым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В своем Telegram-канале она также назвала его одним из главных ее учителей в работе.

Ведущая прокомментировала выпуск YouTube-проекта канала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией), посвященный ей. В нем люди, ранее работавшие с Романенко, в числе которых был и Козырев, негативно высказались о ее политической позиции.

«Миша Козырев — иноагент. А также один из моих главных учителей в профессии — человек, который подарил мне в 2000 году компьютер. Я болела, не могла ходить, и это было моим единственным окошком в мир. (...) Многолетняя дружба, совместное творчество, добрая память и уважение к бывшим коллегам не позволяют мне дальше комментировать эту ситуацию», — порассуждала Ларсен.

Она добавила, что участники этого видео считают собственные взгляды и убеждения единственно верными. Из-за этого, по словам Ларсен, они удивляются тому, что она может искренне любить родную страну.

