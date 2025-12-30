Известная российская журналистка рассказала о друзьях-иноагентах и назвала их предателями

Известная российская журналистка, одна из основательниц издания Daily Storm Анастасия Кашеварова рассказала о друзьях-иностранных агентах. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube, она назвала этих людей предателями.
«У меня знаете сколько друзей — иноагенты? Я не знаю, как с ними вообще общаться», — пожаловалась журналистка.
В частности, она рассказала, что дружила с журналистом Михаилом Рубиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), однако сейчас не может поддерживать с ним связь, так как не понимает его позиции. «Ты же работаешь специально против [России]. Ты, получается, предаешь то, где ты вырос. Ты Москву свою предал, ты же так любил Москву. Мы же сидели с тобой рядом, мы же друзья. Ты меня предал», — заявила Кашеварова.
Ранее бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский рассказал о друзьях-иноагентах. Он заявил, что многие из них получили этот статус потому, что необдуманно высказались в публичном поле.