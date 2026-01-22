Реклама

Известный телеведущий впал в кому после операции

Британский телеведущий Умениора провел пять дней в коме после операции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Известный британский спортивный телеведущий, бывший профессиональный игрок в американский футбол Оси Умениора впал в кому после операции. Об этом пишет The Us Sun.

«Дамы и господа, я пережил настоящую беду. Я почти месяц провел в больнице», — раскрыл Умениора. Ведущий не стал называть свой диагноз, но уточнил, что ему сделали серьезную операцию, и он провел пять дней в коме. «Мое положение было очень, очень тяжелым», — добавил он.

Бывший спортсмен также заявил, что за время лечения понял, кому из своего окружения он действительно дорог. «Были люди, которые приходили навестить меня каждый день. Некоторые приходили, даже когда я был в коме. А некоторые пересекли полмира, чтобы увидеть меня, когда я был в наиболее тяжелом состоянии», — сказал Умениора.

Ранее сообщалось, что знаменитый британский телеведущий и журналист Пирс Морган попал в больницу с переломом шейки бедра. Он рассказал, что получил травму, когда споткнулся о небольшую ступеньку.

