Контроль над некоторыми кредитами в России решили упростить

ЦБ решил снизить регуляторную нагрузку на банки при работе с целевыми кредитами

Центральный банк России (ЦБ РФ) решил снизить регуляторную нагрузку на банки при работе с небольшими целевыми потребительскими кредитами. Об упрощении контроля над некоторыми займами со ссылкой на проект ЦБ сообщает газета «Ведомости».

Согласно тексту, регулятор с 1 октября 2026-го разрешит не контролировать целевое использование ссуд, совокупный объем которых на одного заемщика не превышает миллиона рублей. Аналогичную норму могут распространить на ссуды до миллиона, направленные на вложения в уставные капиталы юрлиц. Послабления затронут не только новые кредиты, но и действующие, если они соответствуют установленному лимиту.

Контроль за небольшими кредитами зачастую нецелесообразен из-за отсутствия повышенного кредитного риска. Затраты банков на проверку документов по таким займам нередко сопоставимы или даже превышают потенциальные риски.

«Проверка целевого использования по таким розничным необеспеченным ссудам значимо не улучшает качество оценки риска, но создает операционную нагрузку», — пояснили в ЦБ.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2025 года суммарное число выдач потребительских кредитов в России сократилось почти на 6 процентов в сравнении с показателем за ноябрь. За отчетный период количество выданных потребительских кредитов в стране снизилось на 5,7 процента. За последний месяц прошлого года россиянами одобрили в общей сложности 1,54 миллиона такого рода займов. Для сравнения, в ноябре показатель составил 1,63 миллиона.

