Выдача одного вида кредитов в России упала

НБКИ: Число выдач потребительских кредитов в России упало на 5,7 % в декабре

По итогам декабря 2025 года суммарное число выдач потребительских кредитов в России сократилось почти на 6 процентов в сравнении с показателем за ноябрь. О заметном снижении показателя свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

За отчетный период количество выданных потребительских кредитов в стране снизилось на 5,7 процента. За последний месяц прошлого года россиянами одобрили в общей сложности 1,54 миллиона такого рода займов. Для сравнения, в ноябре показатель составил 1,63 миллиона. Таким образом, за это время он просел на 90 тысяч единиц.

Больше всего потребкредитов выдали финансовые организации из крупнейших российских регионов. Так, в Москве показатель составил 97,7 тысячи единиц, в Московской области — 90,4 тысячи, а в Краснодарском крае — 67 тысяч. В топ-5 также попали Тюменская (55,4 тысячи) и Свердловская (52,2 тысячи) области. Самое стремительное падение выдачи этого вида кредитов эксперты зафиксировали Хабаровском (минус 12,5 процента), Приморском (минус 8,5 процента) и Алтайском (также минус 8,5 процента).

Падение числа выдач потребительских кредитов в России фиксируется на фоне ужесточения регулирования отрасли руководством Центробанка. Во второй половине 2024 года регулятор ужесточил ограничения отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Вкупе с высокой ключевой ставкой такая мера привела к снижению доступности займов для значительной части населения. В сложившихся реалиях рассчитывать на скорый кредитный ренессанс в России не приходится, отметили в ВТБ. Рыночные ставки по займам на внутреннем рынке еще долго будут оставаться на заградительном уровне, резюмировали в финансовой организации.