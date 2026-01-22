Россиян предупредили о признаках «пузырей» на рынке криптовалют

Инвестор Плеханова: Обещание стабильной прибыли в крипте должно настораживать

Криптовалютный рынок остается одной из самых волатильных и манипулируемых сфер инвестиций, предупредила финансовый юрист Razmorozka.com, квалифицированный инвестор Ольга Плеханова. Вместе со старшим финансовым аналитиком Trading Room Виктором Макеевым они дали россиянам советы по тому, как отличить перспективные проекты в этой области от «пузырей».

«Пузыри» в сфере криптовалюты — это не отклонение, а структурная особенность рынка, обозначила Плеханова. Поэтому криптоинвестиции, по ее словам, уместны только как ограниченная часть портфеля, инструмент диверсификации, капитал, потеря которого не критична для инвестора.

«Отличить перспективный проект от мошеннического помогает не столько технология, сколько инфраструктура: использование крупных и регулируемых бирж, понятность эмитента, отсутствие обещаний гарантированной доходности. Любые предложения "стабильной прибыли" вне рыночной логики — серьезный повод для осторожности», — поделилась юрист.

По мнению Макеева, к 2026 году рынок криптовалют в значительной степени утратил ореол экзотики, однако так и не стал универсальным защитным активом. Практика последних лет показала, что так называемое «цифровое золото» ведет себя скорее как высокорисковый спекулятивный инструмент и часто демонстрирует высокую корреляцию с технологическим сектором и глобальными финансовыми рынками, указал аналитик.

«Для инвестора ключевой задачей остается фильтрация проектов. Перспективные криптоактивы, как правило, обладают понятной экономической моделью, реальным применением технологии, прозрачной командой и встраиваются в существующую финансовую или технологическую инфраструктуру. Отсутствие продукта, размытая дорожная карта и агрессивный маркетинг без фундаментальной базы — характерные признаки спекулятивных пузырей и потенциальных мошеннических схем», — рассказал он.

