В России подсчитали сторонников и противников криптовалют

«Выберу.ру»: Категорически не желают инвестировать в «крипту» 85 % россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Segar / Reuters

В России лишь 3-5 процентов взрослого населения (25-50 лет) владеют криптовалютами. Это показал опрос, проведенный «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом осведомленность о данных инструментах оказалась выше 80 процентов. Однако потенциальная готовность к таким инвестициям достигла всего 10-17 процентов. В то же время 85 процентов респондентов категорически отвергли эту идею.

Среди тех, кто рассматривает вопрос о покупке криптовалют, 60 процентов назвали основным преимуществом колоссальный потенциал доходности, который может достигать сотен процентов прибыли. Еще 35 процентов ценят независимость «крипты» от банковской системы и политических рисков, а для 30 процентов оказалась важна глобальная ликвидность такого инструмента, которая дает возможность пользоваться им в любое время и из любой точки мира.

Однако 45 процентов опрошенных признались, что их отпугивает риск обрушения курса криптовалюты на 30-50 процентов за несколько часов. Также для 80 процентов серьезным препятствием оказалась регуляторная неопределенность, так как законодательство, контролирующее этот сегмент в России и мире, только создается. Кроме того, россиян настораживают такие опасности, как взлом бирж, потеря доступа к кошельку и обилие мошеннических проектов.

По словам юриста Алексея Ленихина, если криптовалюты в России признают совместно нажитым имуществом, то такие цифровые активы можно будет делить при разводе.

