В Москве состоится премьера спектакля «Лавр» по роману известного российского писателя

В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля по книге Водолазкина «Лавр»

В Москве 22 января на основной сцене Театра на Малой Ордынке состоится премьера спектакля «Лавр» по одноименному роману известного российского писателя Евгения Водолазкина. Накануне, 21 января, прошел предпремьерный показ постановки, на котором присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Сюжет — путь сироты к святости через врачевание, юродство и отшельничество, — говорится на сайте театра. — Действие происходит в разных эпохах и местах — от Пскова до Средиземноморья. В спектакле смешаны прошлое и настоящее, древнеславянский язык и современный сленг».

Режиссер-постановщик и автор инсценировки — Эдуард Бояков, худрук Театра на Малой Ордынке и создатель Нового Театра. Впервые спектакль представили зрителям в 2020 году на сцене МХАТ имени Горького. Затем «Лавра» показывали в Театре Российской Армии в 2023 году.

На новую сцену постановка возвращается с новым актерским составом. Главную роль в спектакле играет актер театра и кино Валерий Николаев, известный по телесериалу «День рождения Буржуя». На предремьерном показе в роли Рукинца (молодого Лавра) выступил Владимир Антонов, его возлюбленную Устину сыграла Анастасия Стругачева.

Также в спектакле задействована команда музыкантов: Варвара Котова (вокал, гусли, колесная лира), Сергей Калачев (MIDI-бас, лупер) и Илларион Брусс (маримба, семантрон, ударные). Живое музыкальное сопровождение постановки в их исполнении не просто создает фон, а играет отдельную роль и усиливает эмоциональное воздействие на зрителя.