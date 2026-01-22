Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:09, 22 января 2026Интернет и СМИ

Малышева порезалась скальпелем на съемках программы «Жить здорово!»

Врач Малышева порезалась скальпелем во время съемок программы «Жить здорово!»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева во время съемок программы «Жить здорово!» на Первом канале порезалась скальпелем. Выпуск передачи с инцидентом доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы, посвященной удалению бородавок, Малышева хотела показать на макете, почему нельзя самостоятельно избавляться от этих косметических дефектов. Она обхватила рукой макет бородавки и начала разрезать его скальпелем, параллельно обращаясь к соведущему, кардиологу Герману Гандельману, чтобы тот помог ей совершить эту операцию.

«О, я порезалась. Потому что не тем концом резала!» — воскликнула Малышева и поднесла поврежденный палец ко рту.

Ранее Малышева рассказала, что ответ студентов едва не лишил ее дара речи. Она удивилась тому, что молодые люди знают российского революционера Владимира Ленина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В российском регионе арестовали министра транспорта

    Российской экономике спрогнозировали тяжелые времена

    Эштон Катчер прокомментировал слухи об отказе от душа с Милой Кунис

    Родители рассказали о напавшем на российскую школу сыне

    Самокатчикам собрались предоставить выделенные полосы

    Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в российском городе

    Стало известно о поведении семиклассника перед нападением на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok