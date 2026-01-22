Малышева порезалась скальпелем на съемках программы «Жить здорово!»

Врач Малышева порезалась скальпелем во время съемок программы «Жить здорово!»

Врач и телеведущая Елена Малышева во время съемок программы «Жить здорово!» на Первом канале порезалась скальпелем. Выпуск передачи с инцидентом доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы, посвященной удалению бородавок, Малышева хотела показать на макете, почему нельзя самостоятельно избавляться от этих косметических дефектов. Она обхватила рукой макет бородавки и начала разрезать его скальпелем, параллельно обращаясь к соведущему, кардиологу Герману Гандельману, чтобы тот помог ей совершить эту операцию.

«О, я порезалась. Потому что не тем концом резала!» — воскликнула Малышева и поднесла поврежденный палец ко рту.

Ранее Малышева рассказала, что ответ студентов едва не лишил ее дара речи. Она удивилась тому, что молодые люди знают российского революционера Владимира Ленина.