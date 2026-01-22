Реклама

Медбрат не выжил после попытки коллеги посадить вертолет за пилота

People: Медбрат не выжил после попытки фельдшера посадить вертолет в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Robert Wiktor / Shutterstock / Fotodom

Медбрат не выжил после попытки коллеги-фельдшера посадить вертолет в США. Об этом пишет издание People со ссылкой на NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте США).

Трагедия произошла еще 8 ноября 2025 года, однако NTSB опубликовал отчет о расследовании ее причин только в начале 2026 года. Известно, что вертолет вылетел с базы в штате Теннесси. На борту были пилот, медбрат и фельдшер по имени Эндрю Сайкс. Они отправились на вызов, но через три минуты после взлета он был отменен. Тогда командир авиасудна взял обратный курс.

Как рассказал NTSB Сайкс, в какой-то момент он заметил, что пилот сидит неподвижно с отсутствующим взглядом. Тогда медик взял управление в свои руки — он не делал этого раньше, но много наблюдал за командирами воздушных судов. Сайкс понял, что борт движется слишком быстро, и смог его стабилизировать. Затем он направил его в сторону ближайшего летного поля. На подлете вертолет задел верхушки деревьев и начал падать. В результате Сайкс и пилот получили серьезные травмы, медбрата спасти не удалось.

Ранее двое туристов не выжили при крушении вертолета на высочайшей горе Африки. Речь шла о Килиманджаро.

