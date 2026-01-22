Милонов фразой «в Турцию не надо, натовская страна» оценил сборы российских клубов

Милонов о сборах футболистов за границей: В Турцию не надо, натовская страна

Депутат Госдумы Виталий Милонов фразой «в Турцию не надо, натовская страна» оценил сборы российских футбольных клубов за границей. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«В Турцию не надо, это натовская страна, погода там не супер, кухня вредная, не подходит спортсменам. В Турции они наедятся местных чебуреков, потом жирные бегают», — заявил Милонов.

По мнению депутата, погодные условия в Сочи подходят для зимних сборов российских клубов не хуже, чем в Турции. «Но, опять же, Сочи на всех не хватит. Кто-то может поехать в дружественные страны. Есть Египет, страны африканского континента. Там искушений меньше, бегай не хочу», — отметил он.

В данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) идет зимняя пауза. Большинство клубов проводит сборы в Турции или Объединенных Арабских Эмиратах.