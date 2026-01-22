Реклама

20:12, 22 января 2026Экономика

Москвичи бросились топить соседей

«Т-Страхование»: 88,3 % страховых случаев с жильем в Москве пришлись на заливы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Роман Балаев / Коммерсантъ

В период с 2022 по 2025 год 88,3 процента всех страховых случаев с квартирами в Москве пришлись на заливы. О том, что жители столицы стали чаще топить соседей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Т-Страхования».

Показатель оказался самым высоким среди всех российских регионов по данному типу страхового случая. При этом заливы остаются наиболее частой причиной ущерба жилью в стране. Второе место в топе регионов заняла Новосибирская область (87,7 процента), а третье — Санкт-Петербург (87,6 процента).

По страховым случаям с пожарами лидирует Татарстан (6,9 процента случаев по региону), Нижегородская область (5,3 процента) и Свердловская область (2,6 процента). На аварии отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей чаще всего жалуются в Самарской области, Татарстане (по 1,9 процента) и Петербурге (1,7 процента). Природные бедствия в наибольшей степени затронули Челябинскую (3,9 процента), Самарскую (3 процента) и Новосибирскую (1,7 процента) области.

Ранее в московском жилом комплексе премиум-класса произошел потоп. Инцидент попал на видео.

