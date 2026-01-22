Мужчина тайно сфотографировал подругу голой и попал под суд

Британца приговорили к общественным работам за съемку подруги без одежды

В Великобритании мужчина из графства Уилтшир попал под суд за то, что несколько раз сфотографировал подругу голой без ее согласия. Об этом пишет Wiltshire 999s.

35-летний Гарет Пьюзи предстал перед судом города Суиндон 13 января. Подруга обвинила его в том, что с декабря 2023 года по март 2024-го он фотографировал ее обнаженной без ее ведома и согласия. Снимки, на которых женщина была запечатлена без одежды, случайно обнаружили сотрудники полиции. Пьюзи проходил подозреваемым по делу об изнасиловании, и фото нашли у него в телефоне во время обыска. В изнасиловании мужчина оказался невиновен, однако на него сразу же завели новое дело по статье о вуайеризме.

Стороне обвинения удалось доказать, что снимки были сделаны без разрешения пострадавшей в месте, которое она считала безопасным. Кроме того, женщина заявила, что у нее низкая самооценка, и тайные действия Пьюзи доставили ей дополнительные душевные страдания. В итоге британца приговорили к двум годам общественных работ.

Мужчину также на пять лет внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в Великобритании 20-летнего жителя города Колчестер приговорили к двум годам общественных работ за съемку секса со своей девушкой. Молодой человек поделился видео с друзьями без разрешения девушки.