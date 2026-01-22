Реклама

На Украине за год не смогли подключить подаренные США теплоэлектростанции

В Обухове под Киевом за год не смогли подключить подаренные США ТЭЦ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Romanov / Shutterstock / Fotodom

Власти Обухова под Киевом за год не смогли подключить подаренные США компактные теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом со ссылкой на местного депутата Богдана Яцуна сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Они были переданы в январе 2025 года горсовету правительством США в рамках проекта USAID, но с тех пор так и не были запущены — даже в условиях блэкаутов», — говорится в публикации.

Отмечается, что эти установки могли бы обеспечить электричеством половину города, однако процесс их подключения к сети потонул в бюрократических процедурах.

Ранее сообщалось, что жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Одна из участниц акции сообщила, что в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду. Другая женщина рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.

