Бывший СССР
14:56, 22 января 2026Бывший СССР

На Украине заподозрили во взятках бывшего главу Госпогранслужбы

Бывшего главу Госпогранслужбы Украины Дейнеко заподозрили в получении взяток
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Дейнеко заподозрили в получении взяток. Об этом сообщило Национальной антикоррупционное бюро республики в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, он и другие чиновники службы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из Евросоюза — по 3000 евро за каждое авто», — написало ведомство.

Как отмечает НАБУ, сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии с специальными номерными знаками, похожими на дипломатическими, что позволяло избежать досмотра.

Ранее НАБУ раскрыло коррупционную схему с участием бывшего заместителя экс-главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. По информации украинских журналистов, речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы ОП с 2021 по 2024 год.

