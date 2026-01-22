На Украине заподозрили во взятках бывшего главу Госпогранслужбы

Бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Дейнеко заподозрили в получении взяток. Об этом сообщило Национальной антикоррупционное бюро республики в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, он и другие чиновники службы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из Евросоюза — по 3000 евро за каждое авто», — написало ведомство.

Как отмечает НАБУ, сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии с специальными номерными знаками, похожими на дипломатическими, что позволяло избежать досмотра.

Ранее НАБУ раскрыло коррупционную схему с участием бывшего заместителя экс-главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. По информации украинских журналистов, речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы ОП с 2021 по 2024 год.