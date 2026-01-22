Бывший посол ФРГ Людекинг: Попытки изолировать РФ провалились, необходим диалог

Попытки изолировать Россию провалились, теперь необходим диалог Запада с Москвой. Об этом написал бывший посол Германии в Бельгии и постпред ФРГ при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг в статье для Berliner Zeitung.

«Изоляция России провалилась. Санкции переоценены, и даже использование замороженных активов не изменит этого. Россия остается крупным, богатым ресурсами соседом ЕС», — говорится в тексте.

По мнению Людекинга, российско-европейские отношения нуждаются в диалоге, сотрудничестве и разрядке.

До этого бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе также призвал западные страны найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине.