Бывший глава НАТО призвал найти способ договорится с Путиным

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным

Западные страны должны найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением на полях Всемирного экономического форума в Давосе выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует радио Sputnik.

«Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным», — сказал экс-генсек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией.