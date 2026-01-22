Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 22 января 2026Мир

Бывший глава НАТО призвал найти способ договорится с Путиным

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Javad Parsa / Reuters

Западные страны должны найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. С таким заявлением на полях Всемирного экономического форума в Давосе выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует радио Sputnik.

«Нам нужно сделать что-то более сложное, и это найти способ договориться с президентом Путиным», — сказал экс-генсек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Известный ахматовец посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ

    Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео

    Уволенный из московской фирмы россиянин нашел способ отомстить

    Страна БРИКС довела импорт рыбы в Россию до десятилетнего максимума

    Звезда «Полицейского с Рублевки» назвал неожиданный способ похудения

    Кремль отказался комментировать переговоры с США по Украине

    Напавший на российскую школу подросток пострадал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok