Макрон не захотел никому уступать возможность вести диалог с Россией

Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с Россией

Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает телеканал BFMTV.

По словам французского лидера, Европа прекрасно знает, что российские переговорщики взаимодействуют с американцами. «Мы хотим возобновить диалог и сделаем это вместе с нашими ключевыми партнерами, поскольку считаем это полезным. И мы, европейцы, не должны уступать кому бы то ни было эксклюзивное право на контакт с Россией», — подчеркнул Макрон.

Тем не менее президент Франции не подтвердил, что в ближайшие дни в Париже могла бы состояться встреча Группы семи (G7) с участием российских представителей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Макрон допускает хамскую риторику в адрес России, но Москва стоит выше этого. Он добавил, что Москва выше этого и относится к такого рода заявлениям пренебрежительно.