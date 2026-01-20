Реклама

14:22, 20 января 2026Мир

Лавров рассказал о стоящей выше хамства России

Лавров: Президент Макрон допускает хамство в адрес России, но Москва выше этого
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает хамскую риторику в адрес России, но Москва стоит выше этого. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Хамство. Вот так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно», — прокомментировал министр заявления Макрона, раскритиковавшего названные РФ причины начала спецоперации на Украине.

Ранее Сергей Лавров назвал заявления Эммануэля Макрона о готовности восстановить диалог с российским лидером Владимиром Путиным работой на публику.

Американский журналист Рик Санчес назвал реакцию главы МИД России на слова президента Франции ультиматумом. «Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону», — заявил он.

