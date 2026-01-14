Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 14 января 2026Мир

Лавров прокомментировал слова Макрона о готовности возобновить диалог с Путиным

Лавров назвал слова Макрона о возобновлении диалога с Путиным работой на публику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным — это работа на публику. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал слова французского лидера на пресс-конференции после встречи с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи. По мнению главы МИД, заявления Макрона о планах вести переговоры с Путиным не содержат серьезных намерений.

«Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», — отметил Лавров.

Ранее стало известно, что лидеры европейских стран строят «немыслимые» планы по восстановлению диалога с Путиным. Сообщается, что планы на возобновление переговоров с Россией означают значительное отклонение от безуспешной стратегии Евросоюза, строящейся на продолжении конфронтации с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

    Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

    Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

    Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

    В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

    Продажу билетов на сольный концерт Долиной приостановили

    Женщина подавилась картошкой и врезалась в заправку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok