Лавров прокомментировал слова Макрона о готовности возобновить диалог с Путиным

Лавров назвал слова Макрона о возобновлении диалога с Путиным работой на публику

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным — это работа на публику. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал слова французского лидера на пресс-конференции после встречи с министром международных отношений Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи. По мнению главы МИД, заявления Макрона о планах вести переговоры с Путиным не содержат серьезных намерений.

«Это работа на публику, работа, не знаю, микрофонной дипломатии, мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», — отметил Лавров.

Ранее стало известно, что лидеры европейских стран строят «немыслимые» планы по восстановлению диалога с Путиным. Сообщается, что планы на возобновление переговоров с Россией означают значительное отклонение от безуспешной стратегии Евросоюза, строящейся на продолжении конфронтации с Москвой.