13:49, 15 января 2026

В США в заявлении Лаврова увидели ультиматум Макрону

Журналист Рик Санчес: Лавров поставил Макрону ультиматум по переговорам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров фактически поставил ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе налаживания диалога между странами. Об этом американский журналист Рик Санчес написал на своей странице в социальной сети X.

«Будь серьезным или убирайся — это ультиматум Лаврова Макрону», — написал Санчес.

Журналист отметил, что Макрон намеревается использовать потенциальные переговоры с Россией в качестве пиар-хода, хотя все это время французский президент выступал в качестве оплота русофобии, вооружая Киев до зубов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности восстановить диалог с российским лидером Владимиром Путиным работой на публику.

