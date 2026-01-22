Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 23 января 2026Наука и техника

На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника

InfoBRICS: Запад забил тревогу из-за российского гиперзвукового Циркона
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» приковала внимание западных военных экспертов. Как пишет аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS, возможности данного оружия вызывают серьезную тревогу в странах НАТО, ведь приближающийся «Циркон» — это смертельный приговор для противника.

Эксперт поясняет, что у противника есть всего лишь несколько секунд, чтобы обнаружить и принять меры при приближении российской ракеты, а значит шансы выжить — минимальны.

Босник также отмечает универсальность российского комплекса, который можно запускать с различных платформ, в том числе и с подводных лодок. Еще одна ключевая особенность «Циркона» — возможность оснащения ядерным зарядом, что значительно увеличивает уровень угрозы.

Восхищает эксперта и то, что ракета практически невидима для радаров и перехватить его слишком сложно.

По словам эксперта, «Циркон» дает России огромное преимущество, с которым крайне сложно бороться, особенно с учетом того, что политический Запад на десятилетия отстает в технологиях гиперзвуковых двигателей.

Ранее стало известно, что в НАТО и Евросоюзе царит паника после запуска российской баллистической ракеты «Орешник» по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф представил Путину нового участника делегации США. Кто такой Джош Грюнбаум?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского пойти на уступки

    Школьную учительницу арестовали за сексуальное насилие над ребенком

    Трамп сделал дерзкое заявление о связи США с НАТО

    Трамп высказался о своих планах по руководству Советом мира

    Трамп назвал очень интересным одно предложение Путина

    Трамп подтвердил готовность Зеленского к сделке по Украине

    Младенцам стало плохо после употребления известного детского питания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok