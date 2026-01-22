InfoBRICS: Запад забил тревогу из-за российского гиперзвукового Циркона

Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» приковала внимание западных военных экспертов. Как пишет аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS, возможности данного оружия вызывают серьезную тревогу в странах НАТО, ведь приближающийся «Циркон» — это смертельный приговор для противника.

Эксперт поясняет, что у противника есть всего лишь несколько секунд, чтобы обнаружить и принять меры при приближении российской ракеты, а значит шансы выжить — минимальны.

Босник также отмечает универсальность российского комплекса, который можно запускать с различных платформ, в том числе и с подводных лодок. Еще одна ключевая особенность «Циркона» — возможность оснащения ядерным зарядом, что значительно увеличивает уровень угрозы.

Восхищает эксперта и то, что ракета практически невидима для радаров и перехватить его слишком сложно.

По словам эксперта, «Циркон» дает России огромное преимущество, с которым крайне сложно бороться, особенно с учетом того, что политический Запад на десятилетия отстает в технологиях гиперзвуковых двигателей.

Ранее стало известно, что в НАТО и Евросоюзе царит паника после запуска российской баллистической ракеты «Орешник» по Украине.