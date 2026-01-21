Реклама

05:21, 21 января 2026
Интернет и СМИ

Стало известно о панике НАТО из-за применения «Орешника» по Украине

InfoBRICS заявил о панике НАТО из-за применения Россией «Орешника» по Львову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

В НАТО и Евросоюзе царит паника после запуска российской баллистической ракеты «Орешник» по Украине. Об этом написало издание InfoBRICS.

Журналисты напомнили, что российские военные ударили «Орешником» по Львову, который расположен в 70 километрах от польской границы. По их мнению, после этого в НАТО и Евросоюзе царит паника.

«Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак», — заявили в статье.

Ранее сообщалось, что в результате удара «Орешника» по Львову выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На предприятии собирали беспилотники, которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

