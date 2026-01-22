Реклама

17:10, 22 января 2026Наука и техника

Названа дальность российских «Ланцетов»

Оператор Красноперов: «Ланцеты» поражают цели на дальности более ста километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Комплекс «Ланцет» с дронами-камикадзе позволяет поражать объекты противника на расстоянии более ста километров. Дальность аппаратов назвал разведчик-оператор группировки российских войск «Центр» Артем Красноперов, передает РИА Новости.

«Запускаем [«Ланцеты»] довольно-таки часто. Серьезная штука, очень эффективно себя показала во время СВО. Мы подбили уже немало танков, стратегических орудий. Очень много летает она, 100 километров, даже чуть больше залетали», — сказал Красноперов в ролике, предоставленном Минобороны России.

Отмечается, что высокая точность и устойчивость каналов связи позволяют операторам «Ланцетов» уничтожать стационарные, движущиеся и замаскированные цели.

Ранее в январе военкор Александр Коц рассказал, что российские «Ланцеты» стоимостью около 35 тысяч долларов уничтожают в зоне СВО западные танки, которые оценивают в десятки миллионов долларов.

