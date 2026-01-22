Реклама

13:05, 22 января 2026Авто

Названа средняя стоимость подержанной машины в России

«Авто.ру оценка»: Средняя цена авто с пробегом в России упала до 1,89 млн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам прошлого года средняя стоимость подержанной машины российского производства сократилась на 5 процентов в сравнении с показателем за 2024-й и опустилась до отметки в 686 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Авто.ру оценка».

Достигнутый результат оказался минимальным значением с октября 2023 года, отметили аналитики. Российские б/у машины оказались гораздо доступнее иностранных.

Так, средняя стоимость подержанного авто зарубежной сборки (за исключением Китая и США) за отчетный период составила 2,17 миллиона рублей. За год показатель упал на 10 процентов. Что касается средней стоимости китайских подержанных легковушек, то она за 12 месяцев снизилась на 8 процентов, до 2 миллионов рублей. В целом же средняя стоимость б/у авто не старше 15 лет снизилась на 5,5 процента, до 1,89 миллиона, констатировали эксперты. В деньгах снижение составило почти 150 тысяч рублей.

В сегменте новых автомобилей средняя стоимость за последние пять лет, согласно оценке аналитического агентства «Автостат», напротив, возросла вдвое и к началу декабря достигла 3,54 миллиона рублей. На этом фоне спрос на машины в России заметно упал. Подобной динамике поспособствовал ряд факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, низкую доступность автозаймов и регулярное повышение утильсбора.

