Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:29, 22 января 2026Ценности

Обманувшая американцев русская мошенница показала лицо без макияжа на фото из сауны

Русская мошенница Анна Делви показала внешность без макияжа на фото из сауны
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @theannadelvey

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, показала естественную внешность на фото из сауны. Этот кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, сделала снимок во время принятия оздоровительной процедуры. Она позировала на камеру с небрежным пучком на голове и без одежды. При этом на ее лице полностью отсутствовал макияж.

«Ничто не сравнится с инфракрасной сауной и уединением перед сном», — отметила мошенница.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Слова Уиткоффа о завершающей стадии конфликта на Украине объяснили

    Названа средняя стоимость поддержанной машины в России

    Рынкам смартфонов и компьютеров предсказали обвал

    Российские туристы потеряли почти день отпуска в Дубае из-за задержки рейса

    Дилер объяснил причину блокировок Porsche в России

    ВСУ выпустили по России реактивные снаряды и управляемые авиабомбы

    Армия России нанесла удар по украинской военной инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok