Обманувшая американцев русская мошенница показала лицо без макияжа на фото из сауны

Русская мошенница Анна Делви показала внешность без макияжа на фото из сауны

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, показала естественную внешность на фото из сауны. Этот кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, сделала снимок во время принятия оздоровительной процедуры. Она позировала на камеру с небрежным пучком на голове и без одежды. При этом на ее лице полностью отсутствовал макияж.

«Ничто не сравнится с инфракрасной сауной и уединением перед сном», — отметила мошенница.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.