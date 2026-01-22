Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, показала естественную внешность на фото из сауны. Этот кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, сделала снимок во время принятия оздоровительной процедуры. Она позировала на камеру с небрежным пучком на голове и без одежды. При этом на ее лице полностью отсутствовал макияж.
«Ничто не сравнится с инфракрасной сауной и уединением перед сном», — отметила мошенница.
Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.