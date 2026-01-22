Рост стоимости подарков для учителей признали недопустимым

РИА Новости: Кабмин не поддержал повышение лимита на подарки для учителей в РФ

Правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы об увеличении лимита на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги. Об этом со ссылкой на заключение кабмина пишет РИА Новости.

Авторам инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Они предлагали увеличить максимальную сумму с 3 до 10 тысяч рублей.

В разговоре с агентством Нилов напомнил, что в стране регулярно индексируются пенсии и социальные выплаты, но только не финансовый порог возможных подарков, установленный почти 20 лет назад в рамках мер по предупреждению коррупции.

По словам депутата, с учетом инфляции в указанную сумму уже не всегда вписывается традиционный букет цветов, который дарят в знак благодарности или в день профессионального праздника. «И что, унижаться и прикладывать к букету чек, чтобы одариваемого не уличили в получении взятки?» — возмутился Нилов.

Ранее заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко объяснил, что дороже трех тысяч рублей подарок учителю не может быть даже от имени всего класса, вне зависимости от того, сколько человек на него скидывались. При этом дарить педагогу деньги также запрещено, потому что может быть расценено как взятка.