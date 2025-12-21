Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 21 декабря 2025Экономика

Названа максимальная стоимость подарка для учителя на Новый год

ТАСС: Стоимость подарка учителю на Новый год не должна превышать 3000 руб.
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: shine.graphics / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость новогоднего подарка для учителя должна составлять не более 3 тысяч рублей. Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

По словам Авдеенко, подарок, оцененный выше этой суммы, может расцениваться как взятка. Специалист сослался на Гражданский кодекс РФ. При этом эксперт отметил, что точного понятия слова «подарок» в законах РФ нет. Также если родители хотят преподнести учителю несколько подарков, то «правило 3 тысяч рублей» распространяется на каждый по отдельности.

«Но подарок от условного класса тоже не должен быть дороже 3 тысяч рублей, в данном случае нет разницы, сколько дарителей скидываются», — пояснил Михаил Авдеенко. Он также рассказал, что дарить деньги педагогу нельзя, так как статьи Гражданского кодекса РФ конкретно указывают на «обычные подарки».

В заключение Авдеенко посоветовал сохранять чеки на приобретенные подарки, чтобы была возможность при необходимости доказать его стоимость.

Ранее стало известно, что мошенники запустили новую схему обмана россиян под видом доставки корпоративных подарков к Новому году. Она связана с СМС, отправленными якобы от службы доставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о признаках подготовки ВСУ мощной атаки на Россию

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Европе дали один совет по Украине

    В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

    Раскрыта стоимость выступления Лепса перед Новым годом

    Назвавший говном результаты конкурса молодежной столицы России депутат объяснился

    Продажи масок с Долиной выросли в шесть раз за два месяца

    В Госдуме назвали говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России

    Россия нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok