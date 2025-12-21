Названа максимальная стоимость подарка для учителя на Новый год

ТАСС: Стоимость подарка учителю на Новый год не должна превышать 3000 руб.

Стоимость новогоднего подарка для учителя должна составлять не более 3 тысяч рублей. Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

По словам Авдеенко, подарок, оцененный выше этой суммы, может расцениваться как взятка. Специалист сослался на Гражданский кодекс РФ. При этом эксперт отметил, что точного понятия слова «подарок» в законах РФ нет. Также если родители хотят преподнести учителю несколько подарков, то «правило 3 тысяч рублей» распространяется на каждый по отдельности.

«Но подарок от условного класса тоже не должен быть дороже 3 тысяч рублей, в данном случае нет разницы, сколько дарителей скидываются», — пояснил Михаил Авдеенко. Он также рассказал, что дарить деньги педагогу нельзя, так как статьи Гражданского кодекса РФ конкретно указывают на «обычные подарки».

В заключение Авдеенко посоветовал сохранять чеки на приобретенные подарки, чтобы была возможность при необходимости доказать его стоимость.

Ранее стало известно, что мошенники запустили новую схему обмана россиян под видом доставки корпоративных подарков к Новому году. Она связана с СМС, отправленными якобы от службы доставки.