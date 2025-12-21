Реклама

10:28, 21 декабря 2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с доставкой подарков

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом доставки корпоративных подарков
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники запустили новую схему обмана россиян под видом доставки корпоративных подарков к Новому году. Об этом рассказали в компании в области кибербезопасности «ЕСА ПРО», передает РИА Новости.

Обман происходит следующим образом: сотруднику компании присылают СМС якобы от службы доставки. В нем говорится, что один из клиентов компании отправил работнику подарок, но курьер никак не может ему дозвониться. «Далее предлагается связаться по указанному номеру напрямую. Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании», — предупредили эксперты.

После установления контакта аферисты могут выманить у жертвы персональную информацию и конфиденциальные данные или вынудить оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя.

«Они (подобные атаки — прим. «Ленты.ру») остаются одной из главных угроз в новогодний период. Эксперты SBA указывают, что такие инциденты наносят прямой ущерб репутации и значительно снижают доверие со стороны партнеров, что приводит к финансовым потерям», — заключили в компании.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать новогодние премии, обещая якобы высокий доход. По словам юриста Ивана Курбакова, мошенники просто похитят деньги, а банк не сможет вернуть средства.

