Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 22 января 2026Россия

Опубликовано письмо Ельцину от жителя Украинской ССР об унижении русских

Госархив опубликовал письмо жителя Украины Ельцину об унижении русских в СССР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Борис Ельцин в рабочем кабинете

Борис Ельцин в рабочем кабинете. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Опубликовано письмо первому президенту России Борису Ельцину от жителя Украинской ССР об унижении русских. Его разместил Государственный архив (Госархив) в Telegram.

Точной даты, когда было составлено письмо, нет. Архив указывает, что его написали в промежутке с конца 1989 до начала 1990 года. В 1989 году Ельцин был депутатом Верховного Совета СССР, а в 1990-м был избран его председателем.

Автор письма указывает, что он — русский по национальности — проживает на территории Украинской ССР. Мужчина пишет, что испытывает боль за «униженное положение РСФСР, русского народа в нашем Союзе» и жалуется, «насколько обделенной оказалась русская нация в сравнении с другими республиками».

Выходом мужчина видит возрождение России. Ради этого он считает возможным выход из состава СССР прибалтийских республик.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев указал на одно сходство Бориса Ельцина с президентом США Дональдом Трампом. Общей чертой в поведении обоих политиков он назвал публичное исполнение танцев.

Одним из череды таких эпизодов в биографии Ельцина стало его поведение на церемонии прощания с Западной группировкой войск в Германии. Там уже президент России хоть и не танцевал, но эмоционально дирижировал и пел. За это он подвергался критике. Не всем нравятся и танцы Дональда Трампа. По словам самого главы Белого дома, его жена Меланья ненавидит его публичные танцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей. Он напал на уборщицу и взорвал петарды. Что известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Названы самые востребованные россиянами некитайские автобренды

    Желание США взыскать царские долги с России объяснили

    Врач рекомендовал отказаться от одного продукта ради профилактики болезни Альцгеймера

    В Госдуме назвали главную цель Трампа на самом большом острове в мире

    В Кремле заявили о надежде России на возвращение замороженных активов

    В России выпустили «Многоточие» для уничтожения дронов

    Россиянам объяснили опасность использования чехлов на машины зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok