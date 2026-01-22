Опубликовано письмо Ельцину от жителя Украинской ССР об унижении русских

Госархив опубликовал письмо жителя Украины Ельцину об унижении русских в СССР

Опубликовано письмо первому президенту России Борису Ельцину от жителя Украинской ССР об унижении русских. Его разместил Государственный архив (Госархив) в Telegram.

Точной даты, когда было составлено письмо, нет. Архив указывает, что его написали в промежутке с конца 1989 до начала 1990 года. В 1989 году Ельцин был депутатом Верховного Совета СССР, а в 1990-м был избран его председателем.

Автор письма указывает, что он — русский по национальности — проживает на территории Украинской ССР. Мужчина пишет, что испытывает боль за «униженное положение РСФСР, русского народа в нашем Союзе» и жалуется, «насколько обделенной оказалась русская нация в сравнении с другими республиками».

Выходом мужчина видит возрождение России. Ради этого он считает возможным выход из состава СССР прибалтийских республик.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев указал на одно сходство Бориса Ельцина с президентом США Дональдом Трампом. Общей чертой в поведении обоих политиков он назвал публичное исполнение танцев.

Одним из череды таких эпизодов в биографии Ельцина стало его поведение на церемонии прощания с Западной группировкой войск в Германии. Там уже президент России хоть и не танцевал, но эмоционально дирижировал и пел. За это он подвергался критике. Не всем нравятся и танцы Дональда Трампа. По словам самого главы Белого дома, его жена Меланья ненавидит его публичные танцы.

