Экономика
14:49, 22 января 2026Экономика

Китай завалил Россию пивом

Экспорт китайского пива в Россию вырос в 1,4 раза в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года суммарные доходы китайских экспортеров пива от поставок хмельного напитка в Россию выросли в 1,4 раза в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За 12 месяцев экспорт этого алкоголя из азиатской страны в Россию увеличился на 13,24 миллиона долларов в денежном выражении. Если в 2024-м показатель оценивался в 29,96 миллиона, то в 2025-м — в 43,2 миллиона.

Поставки же российского пива на китайский рынок за это время, напротив, обрушились. В прошлом году совокупные доходы отечественных компаний от экспорта этого алкогольного напитка в КНР сократились на 37 процентов — с 17,3 миллиона долларов до 10,9 миллиона.

Последняя тенденция фиксируется на фоне наметившихся проблем с производством пива в самой России. Так, по итогам 2025 года выпуск пивоваренной продукции крепостью до 8,6 процента на внутреннем рынке сократился впервые за несколько лет и упал до 781,14 миллиона декалитров. На фоне ужесточения регулирования отрасли и ограничения продаж спиртного в ряде регионов негативная динамика может сохраниться в среднесрочной перспективе. Пиковый спад, полагает аналитик Алексей Небольсин, придется на январь-март 2026 года.

