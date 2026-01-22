Появилась новая информация о связи упавшей с крыши девочки и нападения на российскую школу

На разгрузке напавшего на школу в Нижнекамске была дата смерти одноклассницы

На тактической разгрузке напавшего на лицей № 37 в Нижнекамске подростка были написаны дата смерти и имя упавшей с крыши девочки. Об этом сообщает Mash.

Одноклассники рассказали, что нападавший дружил с девочкой — трагедия могла подтолкнуть его к нападению.

По данным Telegram-канал SHOT, упавшая с крыши девочка забралась туда с другим одноклассником, чтобы снять тикток и сделать новую аватарку. Нападавший мог винить в ее смерти другого ученика. По одной из версий, мальчик пытался удержать одноклассницу, но не смог ее спасти.

Похороны упавшей девочки проходят в день нападения.

О нападении школьника на многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан) стало известно в четверг, 22 января. Подросток вошел в учебное заведение с ножом, ранил уборщицу и взорвал три петарды. После этого он попытался спрятаться, но его задержали сотрудники силовых структур.