Появились подробности о многомиллионных аферах экс-замгубернатора российского региона

Дело против экс-заместителей губернатора Ростовской области передали в суд

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении четырех бывших высокопоставленных чиновников региона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Они проходят обвиняемыми по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 159 («Мошенничество») УК РФ. На имущество обвиняемых наложен арест. Дело направлено в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.

По версии следствия, в 2018 году экс-первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, бывший министр сельского хозяйства Константин Рачаловский, а также еще двое заместителей губернатора Ольга Горбанева и Вадим Ванеев обеспечили получение бюджетных субсидий группой птицеводческих компаний, несмотря на то что их финансовое состояние не соответствовало требованиям. В результате из бюджета было незаконно израсходовано более 155 миллионов рублей.

