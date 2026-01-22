Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:51, 22 января 2026Силовые структуры

Пожилой пациент российской больницы расправился с соседом по палате

В Томской области 78 летний пенсионер заколол соседа по больничной палате
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В Томской области возбудили уголовное дело о расправе в отношении 78-летнего пенсионера. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступлению предшествовал словесный конфликт в ходе которого более молодой 64-летний пенсионер оскорбил обвиняемого. Тот вооружился кухонным ножом и нанес два колющих удара в грудь оппонента, которые оказались не совместимы с жизнью. После задержания обвиняемый полностью признал свою вину.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Биробиджане россиянину дали 9 лет за расправу над соседом с помощью горелки

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Что об этом известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Европе признались в страхе перед Трампом

    Трамп обозначил возможных преемников

    У посадившего в поле самолет с людьми пилота потребовали 118 миллионов рублей

    Россияне объяснили невозможность накопить на первый взнос по ипотеке

    Продажи ноутбуков в России упали

    Разбивший мемориальную табличку Политковской объяснил свой поступок

    В Европе обвинили Трампа в убийстве мечты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok