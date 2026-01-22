Пожилой пациент российской больницы расправился с соседом по палате

В Томской области 78 летний пенсионер заколол соседа по больничной палате

В Томской области возбудили уголовное дело о расправе в отношении 78-летнего пенсионера. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступлению предшествовал словесный конфликт в ходе которого более молодой 64-летний пенсионер оскорбил обвиняемого. Тот вооружился кухонным ножом и нанес два колющих удара в грудь оппонента, которые оказались не совместимы с жизнью. После задержания обвиняемый полностью признал свою вину.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Биробиджане россиянину дали 9 лет за расправу над соседом с помощью горелки