Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:35, 22 января 2026Россия

Путин поручил продлить работу яслей и детсадов

Путин поручил продлить работу детсадов до 20:00 для поддержки работающих матерей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить работу ясельных групп и детских садов до 20:00. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он отметил, что такие меры необходимо принять для того, чтобы россиянки могли быстрее возвращаться к работе и сохранять профессиональную квалификацию. Глава государства напомнил, что данные вопросы обсуждались как с председателем правительства, так и с курирующим их вице-премьером. «Поручения на этот счет тоже давались», — подчеркнул он.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил Путина, что кабмин поработает с губернаторами над этим вопросом.

Ранее зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина сообщила, что детские сады должны работать до восьми часов вечера, поскольку существующий график уже сильно устарел и не в полной мере устраивает работающих родителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это нас не касается совершенно». Путин обозначил позицию России по Гренландии после одного шага Дании

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Лунатик за 11 лет десятки раз изнасиловал жену и попытался оправдаться лунатизмом

    Пожилой пациент российской больницы расправился с соседом по палате

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в платье с вырезом на бедре

    Десятки россиян стали жертвами ударов ВСУ по гражданским объектам с начала года

    Россия поставила рекорд по поставкам урана в Китай

    Собственника обрушившегося на людей в российского городе ТЦ задержали

    Путин поручил продлить работу яслей и детсадов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok