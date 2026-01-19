В России предложили изменить график работы детсадов

РИА Новости: ОП предложила продлить работу детсадов до восьми часов вечера

Детские сады должны работать до восьми часов вечера, поскольку существующий график уже сильно устарел и не в полной мере устраивает работающих родителей. Своим мнением с журналистами РИА Новости поделилась зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

По ее словам, это не обязательно могут быть воспитатели на местах. «Хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — отметила член ОП.

Проблема режима работы таких дошкольных учреждений сейчас крайне актуальна, так как график можно назвать сильно устаревшим, считает Москвитина. Она подчеркнула, что часто детсады закрываются до того, как у родителей завершится рабочий день. В связи с этим взрослым просто не хватает времени на дорогу.

«Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию», — уточнила Москвитина.

Несоответствие рабочих графиков детских садов и родителей, как отмечает член ОП, напрямую сказывается на демографическом вопросе. Так, многие, имея лишь одного ребенка и ипотечные обязательства, оказываются вынуждены полностью уходить в работу и повседневные бытовые задачи, в результате чего не рассматривают рождение второго ребенка, уверяет эксперт.

Между тем, вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявляла, что уровень рождаемости начал повышаться в 26 регионах страны, а некоторым российским регионам удалось переломить негативную тенденцию по снижению показателя.