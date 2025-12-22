Реклама

14:17, 22 декабря 2025Россия

Голикова заявила об изменении в ситуации с рождаемостью в России

Вице-премьер Голикова: Рождаемость начала повышаться в 26 регионах России
Майя Назарова

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

Рождаемость начала повышаться в 26 регионах России. О таком изменении заявила на итоговом заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она пояснила, что лидерами в этом вопросе стали Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области.

Кроме того, Голикова подчеркнула, что некоторым российским регионам удалось переломить негативную тенденцию по снижению рождаемости.

По данным вице-премьера России, в 2025 году был реализован упрощенный порядок предоставления единого пособия. Его положительно восприняли 5 миллионов семей и 9,6 миллиона детей, а также более 140 тысяч беременных.

Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения на середину декабря получили 3,5 тысячи девушек, пояснила Голикова. «Конечно, пока рано говорить о переломе трендов рождаемости, но мы с вами понимаем, что это не быстрый процесс», — резюмировала она.

Ранее президент России на прямой линии объявил, что в стране с 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты поддержки семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что семьи с детьми начнут получать налоговый вычет.

