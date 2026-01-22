Реклама

Экономика
19:12, 22 января 2026Экономика

Раскрыта цена самого дорогого дома Сочи

GRC: Самый дорогой дом в Сочи стоит 1,7 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: LumineImages / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость самого дорогого частного дома в Сочи в январе 2026 года составила 1,7 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» (GRC).

Речь идет о двухэтажном коттедже площадью 630 квадратных метров. Объект расположен в Адлерском районе в Красной Поляне. Отмечается, что высокий уровень цен сохраняется несколько месяцев подряд. В декабре максимальная стоимость на рынке также составила 1,7 миллиарда рублей, а в сентябре — 1,3 миллиарда.

Эксперты связывают рекордно высокие ценники со стремительным сжатием предложения. В январе в Сочи продаются 1,9 тысячи частных домов, в то время как в апреле их было 6,7 тысячи. За два года объем экспозиции сократился более чем в 3,5 раза. Стоимость квадрата также приблизилась к историческим максимумам. В январе средняя цена метра составила 198 тысяч рублей против 184,9 тысячи в декабре и 171 тысячи в октябре.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой новостройки в Сочи. Такой объект можно приобрести за 8,2 миллиона рублей.

